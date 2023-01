WWE RAW: Große Weichenstellungen für WrestleMania enthüllt

Bei der TV-Show Monday Night RAW setzte WWE die ersten beiden Matches für die die zweitägige Megashow im Super-Bowl-Stadion von Los Angeles am 1. und 2. April an: Rumble-Sieger Cody Rhodes trifft wie erwartet auf WWE Universal Champion Roman Reigns, auch Codys weiblicher Pendant Rhea Ripley verkündete ihre Entscheidung. ( NEWS: Alles zum Thema WWE )

Royal-Rumble-Siegerin Rhea Ripley fordert Charlotte Flair

Bei der Show wurde angekündigt, dass es beim zentralen Männermatch des nächsten Großereignis No Escape (Elimination Chamber) in Zayns frankokanadischer Heimat Montréal nicht um Reigns‘ Titel gehen wird und auch nicht um einen Platz um das Reigns-Match bei Mania: In dem großen Käfigkampf steht stattdessen der US Title von Jungstar Austin Theory auf dem Spiel.