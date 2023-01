Bayern-Neuzugang Cancelo: Vergraulte ihn Pep Guardiola?

Bayerns Cancelo-Coup in der Analyse

Bayern sorgt mit dem Transfer-Coup von Joao Cancelo für einen Paukenschlag. Was zunächst wie eine große Überraschung aussieht, ist bei genauerer Betrachtung angesichts eines angeblichen Zerwürfnisses mit Trainer Pep Guardiola jedoch nachvollziehbar.

Der 28-Jährige, der bereits in München weilt, soll nach SPORT1 -Informationen zunächst ausgeliehen werden, zudem verfügt Bayern über eine Kaufoption .

Klingt nachvollziehbar, wenn man in Betracht zieht, dass Cancelo seit der WM-Pause in nur drei von zehn Pflichtspielen in der Startelf stand.