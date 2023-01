Betrugsvorwürfe: NBA-Schiedsrichter entschuldigen sich bei LeBron James

„Wie jeder andere auch, machen Schiedsrichter Fehler“, schrieb die National Basketball Referees Association in einem Tweet. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

Und weiter: „Wir haben am Ende des gestrigen Spiels einen gemacht und das ist für uns herzzerreißend. Dieses Spiel wird schwer wiegen und uns schlaflose Nächte bereiten, während wir danach streben, die besten Schiedsrichter zu sein, die wir sein können.“

Die Lakers hatten sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag nach der Verlängerung mit 121:125 den Boston Celtics geschlagen geben müssen. Dabei war LeBron James beim Zug zum Korb in der letzten Aktion der regulären Spielzeit von Celtics-Star Jayson Tatum getroffen worden, doch ein Pfiff blieb aus. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

NBA: Schiedsrichter geben Fehler zu

Schiedsrichter Eric Lewis erkannte nach dem Spiel an, dass es ein Foul hätte geben müssen. In diesem Fall hätten die Lakers die Chance gehabt, das Spiel in der regulären Spielzeit zu gewinnen.