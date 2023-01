Transfer News: Isco-Sensation bei Union Berlin schon fix?

Schlägt Isco tatsächlich in Kürze in der Alten Försterei auf? Nach SPORT1-Informationen ist der Transfer zwar noch nicht fix, doch die Anzeichen mehren sich.

Spielt Isco bald in der Alten Försterei?

Was bis vor kurzem jenseits aller Vorstellungskräfte der meisten Fans von Union Berlin gewesen sein dürfte, bahnt sich nun tatsächlich an.

In Spanien wird der Transfer des früheren Real-Madrid-Stars, der nach einem kurzen Kapitel beim FC Sevilla derzeit vereinslos ist, sogar schon als fix vermeldet. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

Nach SPORT1 -Informationen soll sich der 30 Jahre alte Offensivspieler schon in Berlin befinden und einen Vertrag bis Saisonende unterschreiben, der zudem die Option auf eine weitere Spielzeit enthält.

So weit ist es allerdings noch nicht.

Wie SPORT1 erfuhr, arbeiten die Berliner allerdings mit Hochdruck an dem Deal, bei dem sich Isco von Jorge Mendes beraten lässt - jenem Mendes also, der bis vor kurzem Cristiano Ronaldo beriet. ( Ronaldo trennt sich wohl von Mendes )

Trimmel: „Dieser Sieg ist für dich, Isco“

Isco, der es in Sevilla nie zum unumstrittenen Stammspieler schaffte (nur ein Treffer und drei Assists in 19 Einsätzen), kann sich einen Wechsel in die deutsche Hauptstadt vorstellen.