FC Bayern? Gerüchte um Eintracht-Shootingstar nehmen Fahrt auf - so reagiert Kolo Muani

Randal Kolo Muani lässt sich auch vom FC Bayern nicht stoppen. Die Gerüchte rund um den Franzosen nehmen nach dieser Leistung weiter an Fahrt auf.

Im Topspiel hatte Dayot Upamecano im direkten Duell das Nachsehen. Kolo Muani bekam den Ball im Sechzehner, ging links am Landsmann vorbei und schloss eiskalt mit seinem schwächeren linken Fuß ab.

Upamecano chancenlos gegen Kolo Muani

„Upamecano ist ein starker Innenverteidiger. Es ist nicht so einfach ihn auszuspielen. Ich hatte auch etwas Glück dabei“, blieb der Eintracht-Stürmer auf SPORT1 -Nachfrage bescheiden. (DATEN: Ergebnisse der Bundesliga)

Sportvorstand Markus Krösche schmunzelte auf SPORT1 -Nachfrage nur: „Ja, Kolo Muani ist auf einem guten Weg.“ Der Trubel um den WM-Teilnehmer, der in letzter Sekunde mit seinem Abschluss am argentinischen Schlussmann scheiterte, nimmt Woche für Woche zu.

Seine Berateragentur MDC Advisors sagte zuletzt in der Abendzeitung München : „Bayern ist ein Weltklasse-Klub, jeder Spieler kann sich das vorstellen. Und auch bei Randal können wir uns die Antwort denken.“

So reagiert Kolo Muani auf die Spekulationen

Kolo Muani selbst reagiert gelassen auf die vielen Spekulationen: „Ich konzentriere mich auf das Hier und Jetzt. Ich fühle mich in Frankfurt wohl und habe noch einen langfristigen Vertrag. Es steht für mich nicht zur Debatte, über etwas anderes nachzudenken.“

Wer den Topstürmer der Eintracht holen will, muss also ganz tief in die Tasche greifen. Krösche erklärte ihn im Winter für quasi unverkäuflich, selbst eine 100-Millionen-Euro-Offerte werde er ablehnen.