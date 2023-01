NFL-Playoffs: "Halt die Fresse, du Vollidiot!" Chiefs-Star beschimpft Bürgermeister

NFL-Star beschimpft Bürgermeister

„Ich habe ein paar weise Worte an den Bürgermeister von Cincinnati“, setzte Kelce auf dem Podium beim TV-Interview nach dem 23:20 gegen die Bengals an - und dann schimpfte er los: „Kenn‘ deine Rolle und halt deine Fresse, du Vollidiot!“

An anderer Stelle schrie der Tight End mitten in ein Interview mit seinem Teamkollegen Patrick Mahomes auch noch: „Burrowhead am Arsch!“ (SERVICE: NFL-Wissen - die Positionen im Football)