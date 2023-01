Transfer News: BVB-Flop Schulz vor Italien-Abflug

Seit Monaten steht der Flop-Verteidiger auf der Dortmunder Verkaufsliste, schaffte es in diesem Jahr noch gar nicht in den Kader. Nun führt eine heiße Spur nach Italien.

Nach exklusiven SPORT1-Informationen befinden sich die Berater des 29 Jahre alten Linksverteidiger in Gesprächen mit Atalanta Bergamo. Die Italiener haben Interesse und wollen den Deal nach Möglichkeit noch am Deadline Day, also am Dienstag, durchdrücken. (ÜBERSICHT: Alle fixen Transfers der Bundesliga)