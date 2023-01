Hertha BSC: Punkteschnitt und Transferausgaben - Die erschreckende Bilanz des Fredi Bobic

Fredi Bobic ist nicht mehr länger Geschäftsführer bei Hertha BSC. Wie aber hat sich der 51-Jährige in seiner Zeit beim Hauptstadtklub geschlagen? SPORT1 zeigt seine Bilanz.

Am 1. Juni 2021 wurde Fredi Bobic auf einer Pressekonferenz als Geschäftsführer Sport bei Hertha BSC vorgestellt. Hinter ihm lag eine äußerst erfolgreiche Zeit bei Eintracht Frankfurt - beim Hauptstadtklub sollte die nächste Ära folgen. Doch es kam anders.

Genau 607 Tage später wurde am Sonntagmittag sein Nachfolger vorgestellt. Bereits am Samstagabend hatte Hertha in einer Mitteilung verkündet, Bobic von seinen Aufgaben zu entbinden. Mit Ex-Akademie-Chef Benjamin Weber wurde den Pressevertretern nur wenige Stunden später der Neue präsentiert.