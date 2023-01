Große NFL-Verschwörung? Manuel Gräfe wütet gegen Schiris

Ex-Bundesliga-Schiedsrichter Manuel Gräfe ledert wegen der Schiedsrichterleistungen in den Championship Games gegen die NFL. Zugleich deutet er eine Verschwörung an, die indirekt auch US-Präsident Joe Biden einschließt.

„Ein schwarzer Tag für die NFL“, schrieb Gräfe am Montagmorgen bei Twitter und wagte den Vergleich mit einer anderen Sportart: Die Entscheidungen in den beiden NFL-Duellen um den Einzug in Super Bowl LVII seien „also auch nicht mehr besser“ als im Fußball, erklärte Gräfe. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)