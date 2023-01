Transfer News: FC Chelsea will für WM-Star jetzt wohl nochmal 120 Millionen hinlegen

Der FC Chelsea hat offenbar immer noch nicht genug und will erneut auf dem Transfermarkt zuschlagen. Jetzt soll angeblich mit aller Macht noch ein 120-Millionen-Euro-Deal perfekt gemacht werden.

Die Blues befinden sich nicht nur in der sportlichen Krise, sondern vor allem auch im Kaufrausch. Bisher belaufen sich die Ausgaben im Winter laut transfermarkt.de auf etwa 208 Millionen Euro. Doch der größte Deal kommt womöglich erst noch. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Chelsea drängt auf Fernández-Deal

Der zentrale Mittelfeldspieler hat bei Benfica noch einen Vertrag bis 2027. Laut Romano hat Benfica weiter keine Interesse daran, Fernández gehen zu lassen. Chelsea wolle den Deal aber unbedingt noch in den nächsten 48 Stunden bis zum Ende der Transferperiode über die Bühne bringen - und nun auch die geforderte Summe hinlegen. (ÜBERSICHT: Alle fixen Transfers der Bundesliga)

Der Deadline Day endet in England am 31. Januar um 23.59 Uhr. Bisher holte Chelsea unter dem neuen Besitzer Todd Boehly in diesem Winter sieben Spieler, der teuerste war Mykhaylo Mudryk mit einer fixen Ablöse von 70 Millionen Euro. Kommt auch noch Fernández für die festgeschriebene Summe, lägen die Gesamtausgaben bei über 300 Millionen Euro.