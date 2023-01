Eishockey: Neuer Bundestrainer fix! Harold Kreis beerbt Toni Söderholm

Der Deutsche Eishockey-Bund findet einen Nachfolger für Toni Söderholm. Harold Kreis trainiert aktuell noch in der DEL.

Deutschlans neuer Eishockey-Bundestrainer an ist Harold Kreis. Das gab der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Montag bekannt.

Kreis, bis zum Ende der laufenden Saison noch als Coach bei den Schwenninger Wild Wings in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) tätig, erhält einen Vertrag bis 2026. Assistenztrainer wird der frühere Nationalspieler Alexander Sulzer.

Kreis: „Etwas ganz Besonderes“

„Ich habe schon viel erlebt in meiner Karriere, aber jetzt als Bundestrainer zu arbeiten, ist etwas ganz Besonderes für mich. Es ist eine große Ehre für mich“, sagte Kreis am Montag.

Der 64 Jahre alte Kreis arbeitete bereits bei der Heim-WM 2010 in Köln und Mannheim und den folgenden Ausgaben 2011 und 2012 als Co-Trainer für die DEB-Auswahl. Es folgten Trainerstationen bei den Adlern Mannheim, dem EV Zug in der Schweiz, der Düsseldorfer EG und zuletzt in Schwenningen.