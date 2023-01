Stuttgart verliert Ahamada - Haraguchi und Dias kommen

"Es war nicht der Plan, Naoui abzugeben", sagte Trainer Bruno Labbadia bedauernd, "aber der Zwang ist größer als das, was wir gerne hätten. Der Verein steht über allem - und wenn der Verein sagt, dass die finanzielle Situation so ist, dass wir ihn abgeben müssen, müssen wir auch Dinge akzeptieren, die für die sportliche Situation nicht optimal sind."

Paderborn habe „eine sehr engagierte Mannschaft, die in den letzten Jahren in der 2. Liga eine sehr gute Rolle spielt“, meinte Labbadia: „Sie haben Werder Bremen rausgeworfen, eine Pokalmannschaft, das machst du nicht so einfach. Uns erwartet von der Intensität her genau so viel wie gegen Leipzig, wir müssen einen sehr guten Tag haben.“