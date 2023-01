La Liga: 251 Spiele ohne Ausfall - Rekordserie von Bilbao-Stürmer Inaki Williams gestoppt

Der 28 Jahre alte Angreifer hatte seit dem 20. April 2016, als er im Spiel gegen Atlético Madrid in der 60. Minute eingewechselt wurde, kein Spiel in La Liga mit den Basken verpasst.

Doch am Sonntagabend verhinderte eine Muskelverletzung einen Einsatz des ghanaischen Nationalspielers gegen Celta Vigo. (DATEN: Die Tabelle von La Liga)

Williams knackt alten Rekord 2021

Im Oktober 2021 hatte Williams mit seinem Einsatz beim Sieg gegen Alavés den bis dato gültigen Rekord in der spanischen Liga von 202 Spielen in Folge übertroffen . Diesen hatte Jon Andoni Larranaga, der einst zwischen den Jahren 1986 und 1992 für Real Sociedad zum Einsatz kam, aufgestellt.

In seinen 251 Rekordeinsätzen erzielte Williams 50 Tore und 31 Assists. Dabei stand er in 212 Spielen in der Startelf und wurde 39 Mal eingewechselt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan von La Liga)