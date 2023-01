VfB-Coach Labbadia erwartet "heiße Herausforderung" bei SCP

Trainer Bruno Labbadia vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart erwartet im Achtelfinale des DFB-Pokals am Dienstag beim SC Paderborn (18.00 Uhr/Sky) ein umkämpftes Duell. „Paderborn ist eine Spitzenmannschaft in der 2. Bundesliga und hat Werder Bremen aus dem Pokal geworfen“, sagte der 56-Jährige auf der Pressekonferenz am Montag: „Wir wissen, dass es eine heiße Herausforderung wird.“