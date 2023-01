Torjägerin Minge bleibt in Freiburg

Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat den Vertrag mit Torjägerin Janina Minge (23) verlängert. Die offensive Mittelfeldspielerin kam in der laufenden Saison in allen zehn Bundesligaspielen zum Einsatz und führt mit acht Treffern gemeinsam mit der Wolfsburgerin Ewa Pajor die Torschützenliste an.