Djokovic wieder an der Spitze - Zverev auf Platz 14

Nach seinem zehnten Titel bei den Australian Open ist Novak Djokovic an die Spitze der Tennis-Weltrangliste zurückgekehrt. Der Serbe führt das Ranking erstmals seit Juni 2022 wieder an. Djokovic (35) verdrängte den Spanier Carlos Alcaraz (19), der in Melbourne verletzt fehlte, auf Rang zwei und baut seinen Rekord aus: Insgesamt in der 374. Woche steht der 22-malige Grand-Slam-Sieger ganz oben.