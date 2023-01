Traditionsteam legt in der LCS eine Bruchlandung hin - Team Liquid mit Fehlstart

Team Liquid zählt grundsätzlich zu den Titelfavoriten der nordamerikanischen LCS. Jedoch hat das League of Legends - Team am vergangenen Wochenende einen katastrophalen Fehlstart hingelegt. Ein Kontrahent weiß offenbar warum.

Nicht nur in League of Legends, generell zählt Team Liquid zu den bekanntesten wie erfolgreichsten eSports-Organisationen der Welt. Doch am vergangenen Wochenende hat das hauseigene Roster den Auftakt zur neuen LCS-Season in League of Legends ordentlich vergeigt.