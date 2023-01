Premier League Darts: Ohne Gabriel Clemens! Das sind die Teilnehmer 2023

Die vier noch offenen Startplätze wurden per Wildcard vergeben und gingen an Jonny Clayton (Wales), Nathan Aspinall (England), Dimitri Van den Bergh (Belgien) und Chris Dobey (England).

Die Premier League Darts 2023 startet am Donnerstag mit dem 1. Spieltag in der SSE Arena von Belfast, im Anschluss werden bis Mitte Mai wöchentlich immer donnerstags insgesamt 16 Vorrunden-Spieltage ausgetragen.

So läuft die Premier League Darts 2023

Der neue Titelträger wird dann am 25. Mai bei den Playoffs in London ermittelt.

- Premier League Darts 2023: Die Teilnehmer

- Der Modus der Premier League Darts

Wie die PDC im September mitteilte, wird der Modus des vergangenen Jahres beibehalten. Dabei spielt jeder Teilnehmer je zweimal gegen jeden anderen Starter. Am 8. und am 16. Spieltag wird die Paarung über die Tabelle ermittelt.

Die Sieger der jeweiligen Liga-Partien an jedem Spieltag treten anschließend noch in einem Halbfinale sowie einem Finale an. Ein Sieg in einer Ligapartie bringt zwei Punkte, ein Halbfinalsieg einen weiteren - der Finalsieg beschert dem Gewinner schließlich zwei Punkte, sodass er auf insgesamt fünf kommt.