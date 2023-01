Formel 1: Fix! Audi kauft sich in die Formel 1 ein

Formel 1 in Deutschland: "Sportart am absoluten Tiefpunkt"

Der deutsche Automobilkonzern hat eine Minderheitsbeteiligung an der Sauber-Gruppe erworben, wie das Unternehmen mit Sitz im Schweizer Hinwil am Montag mitteilte. Dies sei „ein wichtiger Meilenstein“, so Sauber. (NEWS: Mega-Zoff zwischen Formel 1 und FIA)