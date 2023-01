NFL: Chiefs und Eagles im Super Bowl

Im 57. Super Bowl der Football-Liga NFL in Glendale/Arizona treffen am 12. Februar die Kansas City Chiefs auf die Philadelphia Eagles.

Patrick Mahomes leidet und siegt, für Shooting-Star Brock Purdy platzt der Traum vom ganz großen Triumph: Im 57. Super Bowl der Football-Liga NFL in Glendale/Arizona treffen am 12. Februar die Kansas City Chiefs auf die Philadelphia Eagles. Die Chiefs um ihren am Knöchel angeschlagenen Star-Quarterback Mahomes bezwangen im Halbfinale die Cincinnati Bengals 23:20 und erreichten zum dritten Mal in den vergangenen vier Jahren das Endspiel. Im Vorjahr hatten die Bengals im Halbfinale Kansas City bezwungen.