NBA: Antetokounmpo überrollt die Pelicans

Basketball-Superstar Giannis Antetokounmpo hat die Milwaukee Bucks in der NBA mit einer weiteren Ausnahme-Vorstellung zum nächsten Sieg geführt. Der 28-Jährige kam beim 135:110 gegen die New Orleans Pelicans auf 50 Punkte und verfehlte seinen Karrierebestwert damit nur knapp. Für die Bucks war es der vierte Sieg in Serie, auf dem Weg in die Play-offs hat das Team weiterhin Rang drei der Eastern Conference inne.