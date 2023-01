Klopp nach Aus im FA Cup: "Arbeiten zu 100 Prozent weiter"

Jürgen Klopp gab sich alle Mühe, dem bitteren Aus mit dem FC Liverpool im FA Cup etwas Gutes abzugewinnen. „Natürlich bin ich nicht überglücklich über diese Leistung, aber das Einzige, was wirklich passiert ist, ist, dass wir gegen eine gute Mannschaft verloren haben“, sagte der deutsche Teammanager nach dem 1:2 (1:1) bei Brighton & Hove Albion in der Runde der besten 32.

In der Liga hatte Klopp mit seinem Team zwei Wochen zuvor ein 0:3 in Brighton kassiert. Beim Wiedersehen im FA Cup habe Liverpool "viel, viel besser" gespielt. "Es gibt Schritte nach vorne", sagte er. Dass am Ende erneut eine Niederlage stand, sei nicht leicht zu akzeptieren, "aber es ist einfach die Situation, in der wir uns befinden".

"Es gibt keinen anderen Weg ? und das wissen Sie so gut wie ich ? als sich durchzukämpfen", führte Klopp im Gespräch mit Journalisten aus: "Man hört nie einen Manager in so einer Situation, der so etwas sagt wie: 'Übrigens, wir ändern dieses und jenes, und dann sieht man es sofort." So gehe "es nicht und deshalb arbeiten wir zu 100 Prozet weiter".