DHB blickt nach WM-Triumph "mit Freude in die Zukunft"

"Wir können mit Freude in die Zukunft blicken, in Richtung Europameisterschaft im Sommer und Paris 2024", sagte Schultze. Bei der WM in Indien habe das DHB-Team eine "unglaubliche Turnierleistung" gezeigt, "in allen Bereichen überzeugt" und vor allem in den beiden Shootouts gegen Belgien und England "mental Stärke bewiesen".