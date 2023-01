NFL: San Francisco 49ers verlieren nach Quarterback-Drama und Schiri-Kontroverse gegen Philadelphia Eagles

49ers mit Verletzungssorgen auf der Quarterback-Position

So gab es für das Team von Head Coach Kyle Shanahan direkt im ersten Drive eine absolute Hiobsbotschaft. Quarterback Brock Purdy, der weiter an seiner Cinderella-Story schreiben wollte, wurde bei einem Passversuch am Ellbogen getroffen und musste das Feld verlassen. (SERVICE: NFL-Wissen - die Positionen im Football)