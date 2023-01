La Liga: Real Madrid patzt und verliert Boden auf Barca - Mittelfeldspieler muss als Verteidiger ran

Real Madrid muss gegen einen Außenseiter einen Rückschlag im Meisterrennen hinnehmen. Wegen zahlreicher Ausfälle muss ein Mittelfeldspieler in der Verteidigung ran.

Die Königlichen kamen am Sonntagabend nicht über ein torloses Remis gegen Real Sociedad San Sebastián hinaus. Mit Toni Kroos aber ohne Luka Modric (wurde spät eingewechselt) in der Startelf gaben die Hausherren im Estadio Santiago Bernabéu zwar den Ton an, fanden aber das Tor nicht. (DATEN: Die Tabelle von La Liga)