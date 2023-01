Serie A: SSC Neapel marschiert weiter - auch starke AS Rom geschlagen

Am Sonntagabend kam der Spitzenreiter zu einem etwas glücklichen 2:1 (1:0) gegen AS Rom. Der Achtelfinalgegner von Bundesligist Eintracht Frankfurt in der Champions League hat damit weiter einen komfortablen Vorsprung von 13 Punkten auf Ex-Champion Inter Mailand (2:1 bei US Cremonese). (DATEN: Die Tabelle der Serie A)