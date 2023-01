Transfer News: Kehr Julian Draxler vorzeitig zu PSG zurück?

PSG-Keeper Keylor Navas will zu Nottingham Forest wechseln. Möglicherweise muss Julian Draxler, der derzeit an Benfica Lissabon ausgeliehen ist, deshalb zu Paris zurückkehren.

Ersatztorhüter Keylor Navas will zu Nottingham Forest wechseln, Paris ist bereit, den 36 Jahre alten Schlussmann aus Costa Rica auszuleihen. Doch es gibt einen Haken. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Draxler enttäuscht bei Benfica Lissabon

Der 29-Jährige spielt in dieser Saison für Benfica Lissabon, zeigt dort bislang aber enttäuschende Leistungen.

Der Offensivspieler stand in der Liga ganze viermal in der Startelf und kommt in 17 Pflichtspielen auf magere zwei Torbeteiligungen. Nicht gerade eine Bewerbung für eine Rückkehr.