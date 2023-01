Bayern-Gegner PSG weiter mit Problemen

Bayern Münchens kommender Champions-League-Gegner Paris St. Germain hat in der französischen Fußball-Meisterschaft weiterhin ungewohnte Probleme.

Bayern Münchens kommender Champions-League-Gegner Paris St. Germain hat in der französischen Fußball-Meisterschaft weiterhin ungewohnte Probleme. Der Titelverteidiger blieb durch das 1:1 (0:0) gegen Stade Reims zum dritten Mal in den vergangenen vier Punktspielen sieglos. Dadurch hat PSG an der Tabellenspitze weiter nur drei Punkte Vorsprung auf seinen ersten Verfolger RC Lens (1:1 bei ES Troyes AC).