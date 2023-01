Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen – Borussia Dortmund, 0:2 (0:1)

Karim Adeyemi brachte den Gast in der 33. Spielminute in Führung. Mit einem Tor Vorsprung für das Team von Edin Terzic ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Edmond Tapsoba avancierte vor 30.210 Zuschauern zum Unglücksraben, als er gegen Borussia Dortmund mit einem Eigentor in Erscheinung trat (53.). Mit einem Doppelwechsel wollte Leverkusen frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Xabier Alonso Olano Karim Bellarabi und Adam Hlozek für Exequiel Palacios und Florian Wirtz auf den Platz (70.). Xabier Alonso Olano wollte den Gastgeber zu einem Ruck bewegen und so sollten Kerem Demirbay und Sardar Azmoun eingewechselt für Nadiem Amiri und Amine Adli neue Impulse setzen (80.). Mit Julian Brandt und Marius Wolf nahm Edin Terzic in der 85. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Marco Reus und Mats Hummels. Die 0:2-Heimniederlage von Bayer 04 Leverkusen war Realität, als Schiedsrichter Welz (Wiesbaden) die Partie letztendlich abpfiff.