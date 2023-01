Handball: Spanien gewinnt WM-Bronze

Spaniens Handballer haben dem Gastgeber die fest eingeplante Medaillenparty verdorben und WM-Bronze gewonnen. Der Vize-Europameister besiegte Schweden am Sonntag in Stockholm dank einer richtig starken zweiten Halbzeit mit 39:36 (18:22) und sicherte sich wie schon vor zwei Jahren in Ägypten den dritten Platz.