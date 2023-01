FA Cup: Liverpool scheidet in Brighton aus

Liverpool am Tiefpunkt: Wie kommt Klopp aus der Krise?

Die Mannschaft des deutschen Teammanagers Jürgen Klopp scheiterte bereits in der Runde der letzten 32. Beim Premier-League-Konkurrenten Brighton & Hove Albion verlor Liverpool nach einem Gegentreffer in der Nachspielzeit mit 1:2 (1:1). (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Dabei war Liverpool durch Harvey Elliott (30.) in Führung gegangen. Doch Brighton, das bereits Mitte des Monats in der Liga mit 3:0 gegen Klopps Team gewonnen hatte, schlug durch Lewis Dunk (39.) und Kaoru Mitoma (90.+2) zurück.

Nächste Titelchance dahin

Für Klopps Team ist das Aus ein weiterer Rückschlag in einer ohnehin sehr komplizierten Saison. Immerhin zeigte man sich klar verbessert im Vergleich zum letzten Spiel in Brighton, als Liverpool in der Liga mit 0:3 untergegangen war. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)