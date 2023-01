Deutschland ist Weltmeister! Feldhockey-Team gewinnt Final-Drama

Die deutsche Feldhockey-Nationalmannschaft macht den Traum wahr und sichert sich in Indien den ersten WM-Titel seit 17 Jahren.

In Bhubaneswar brachten Niklas Wellen (29.), Gonzalo Peillat (41.) und Kapitän Mats Grambusch (48.) die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) zunächst nach 0:2-Rückstand auf Erfolgskurs. Zuvor hatten Florent van Aubel (10.) und Tanguy Cosyns (11.) für den Titelverteidiger Belgien getroffen, Tom Boon (59.) rettete den Olympiasieger in das Penaltyschießen. Dort behielt Deutschland die Nerven und sicherte sich das lang ersehnte dritte WM-Gold nach 2002 und 2006.

Kapitän sagte WM-Sieg vorher

Nach zwei spektakulären Comebacks im Viertel- sowie Halbfinale hatte Grambusch im Vorfeld keinen Zweifel an den Ambitionen seines Teams gelassen: „Jetzt werden wir es sicherlich nicht am Ende abschenken. Wir holen uns auf jeden Fall den Pott.“

Deutschland beweist Comeback-Qualitäten mehrfach

Bereits im Viertelfinale gegen England hatte Deutschland ein 0:2 durch zwei späte Treffer in der regulären Spielzeit noch ausgeglichen und sich anschließend im Penaltyschießen (4:3) durchgesetzt.

Und auch gegen Belgien geriet die deutsche Mannschaft in ihrem ersten WM-Endspiel seit 2010, das das DHB-Team damals verloren hatte, direkt in Rückstand. In einer bis dahin ausgeglichenen und temporeichen Partie trafen van Aubel und Gougnard für Belgien gleich im ersten Viertel, der Olympiasieger übte im Anschluss weiter Druck aus.