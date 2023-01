Transfer-News: Inter lockt Firmino - Liverpool um Klopp will Stürmer aber halten

Firmino spricht Klartext: "Ich will bleiben!"

Inter Mailand will in der nächsten Spielzeit wieder den Meistertitel holen.

In Mailand soll der Brasilianer dem Bericht zufolge den Platz von Romelu Lukaku einnehmen. Die Leihgabe vom FC Chelsea absolvierte verletzungsbedingt erst acht Spiele, wobei ihm lediglich zwei Tore und ein Assist gelangen.

Dementsprechend hätten die Verantwortlichen wenig Interesse an einer Weiterverpflichtung, auch wenn der Stürmer gerne bei Inter verbleiben will. Schließlich wolle er nicht nach London zurückkehren.

Klopp will Firmino in Liverpool halten

Die Chancen stehen jedoch nicht allzu gut. So hat der Meister von 2021 hochkarätige Konkurrenz.

Zahlreiche Top-Teams wie Atlético Madrid, der FC Barcelona und Juventus Turin sollen ebenfalls eine Auge auf den 31-Jährigen geworfen haben. Auch zahlreiche Mannschaften aus Saudi-Arabien wird ein Interesse an Firmino nachgesagt.

Zudem hat auch noch sein aktueller Arbeitgeber ein Wörtchen mitzureden. Schließlich will Trainer Jürgen Klopp seine Stammkraft gerne halten: „Ich möchte, dass Firmino hier bleibt. Er weiß über die Situation Bescheid und was wir von ihm halten. Es gibt kein Problem. Er ist großartig, aber ich weiß nicht 1000-prozentig, was seine Pläne sind.“