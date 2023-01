2. Liga: Hamburger SV – Eintracht Braunschweig, 4:2 (2:1)

Kaum war der Anpfiff ertönt, ging es vor 56.507 Zuschauern bereits flott zur Sache. Robert Glatzel stellte die Führung des HSV her (3.). Moritz Heyer traf zum 2:0 zugunsten des Teams von Coach Tim Walter (17.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Fabio Kaufmann in der 30. Minute. Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine. Das 3:1 für Hamburg stellte Glatzel sicher. In der 49. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. In der Schlussphase nahm Michael Schiele noch einen Doppelwechsel vor. Für Tarsis Bonga und Linus Gechter kamen Immanuel Pherai und Hasan Kurucay auf das Feld (79.). Danilo Wiebe, der von der Bank für Robin Krauße kam, sollte für neue Impulse bei Braunschweig sorgen (80.). Wiebe ließ sich in der 81. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:3 für die Gäste. Kurz vor Schluss traf Ludovit Reis für den Hamburger SV (90.). Mit dem Schlusspfiff durch Referee Hartmann (Wangen) siegte der Gastgeber gegen Eintracht Braunschweig.