3. Liga: FC Viktoria Köln – SV Waldhof Mannheim, 1:4 (0:2)

Das Match war erst wenige Momente alt, als vor 3.000 Zuschauern bereits der erste Treffer fiel. Fridolin Wagner war es, der in der fünften Minute zur Stelle war. Adrien Lebeau brachte den Ball zum 2:0 zugunsten von Waldhof über die Linie (23.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. In der Pause stellte Olaf Janßen um und schickte in einem Doppelwechsel Seokju Hong und Luca Marseiler für Niklas May und Jamil Siebert auf den Rasen. Dominik Martinovic legte in der 61. Minute zum 3:0 für Mannheim nach. Olaf Janßen wollte den FC Viktoria Köln zu einem Ruck bewegen und so sollten Florian Heister und Simon Stehle eingewechselt für Robin Meißner und Patrick Koronkiewicz neue Impulse setzen (62.). Mit Lebeau und Bentley Baxter Bahn nahm Christian Neidhart in der 74. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Dominik Kother und Adrian Malachowski. Stehle witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:3 für Viktoria ein (80.). Für das 4:1 zugunsten des SV Waldhof Mannheim sorgte dann kurz vor Schluss Malachowski, der den Gast und die Fans von einer Spitzenplatzierung träumen ließ (90.). Ein starker Auftritt ermöglichte Waldhof am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen Vikt. Köln.