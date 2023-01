Kombination: Lamparter gewinnt Seefeld-Triple

Seefeld in Tirol (SID) - Kombinierer Julian Schmid ist beim Seefeld-Triple in Tirol auf den zweiten Platz gelaufen. Der zweimalige Saisonsieger aus Oberstdorf musste sich im entscheidenden 12,5-km-Langlauf nur dem siegreichen Österreicher Johannes Lamparter geschlagen geben und sicherte sich bei der renommierten Wettkampf-Serie erstmals einen Platz auf dem Podest.

Der Weltmeister übernahm zudem das Gelbe Trikot des Gesamtweltcup-Führenden vom norwegischen Topstar Jarl Magnus Riiber. Der zweimalige Triple-Sieger legte nach seiner Disqualifikation am Samstag eine Wettkampfpause ein und nahm nicht am entscheidenden Rennen teil.

An drei Tagen in Folge wurde in Seefeld ein Wettkampf ausgetragen, dabei steigerte sich die Laufdistanz von 7,5 über 10 auf 12,5 km. Gesprungen wurde jeweils einmal. Die Top 15 jedes Tages erhielten Bonuspunkte, die sie als Vorsprung mit in den nächsten Tag nahmen.