Tränen-Kollaps nach Australian-Open-Finale! Novak Djokovic außer sich

Novak Djokovic ist in Melbourne einfach nicht zu schlagen. Der Serbe, der zwei Tiebreaks gewinnt, schnappt sich damit auch die Weltranglistenspitze.

Novak Djokovic kletterte wild jubelnd in seine Box und brach dann von seinen Emotionen überwältigt zusammen, er weinte lang und ausgiebig, auf dem Boden, in den Armen seiner Mutter. Unzählige Landsleute, die als Fans vor Ort waren, weinten mit ihm.

„Dieses Turnier war eine der größten Herausforderungen in meinem Leben, wenn man die Umstände bedenkt. Letztes Jahr nicht hier gewesen zu sein, jetzt zurückzukommen“, sagte Djokovic, der um 23.05 Uhr Ortszeit mit einer 22 auf seiner Jacke den Norman Brookes Challenge Cup in die Höhe stemmte: „Es ist mein wahrscheinlich größter Sieg.“

Novak Djokovic stellt Rekord von Rafael Nadal wieder ein

Der Serbe gewann nach zwei Wochen voller Turbulenzen das Endspiel der Australian Open gegen Stefanos Tsitsipas aus Griechenland in drei Sätzen mit 6:3, 7:6 und 7:6 und schnappte sich mit dem historischen Triumph seinen 22. Grand-Slam-Titel.

Novak Djokovic weinte nach seinem Australian-Open-Sieg in der Box hemmungslos

Djokovic, der das Turnier im vergangenen Jahr wegen seines Impfstatus verpasst hatte, eroberte durch den Triumph zudem die Spitze der Weltrangliste, an der er Carlos Alcaraz ablöste. Auch Tsitsipas hatte die Chance auf die Nummer 1 - konnte am Ende aber auch nur ein Loblied auf Djokovic singen.

In einer Ansprache, die Djokovic zusätzlich berührte, pries Tsitsipas den Triumphator bei der Siegerehrung als den unbestrittenen GOAT, den Größten aller Zeiten.

Djokovic-Posse im Vorjahr

Djokovic hat damit bei Endspielen in Melbourne weiterhin eine absolut makellose Bilanz vorzuweisen, es war sein zehnter Titel dort. 2022 hatte er nach einer Einreiseposse schließlich das Land verlassen und nicht an den Australian Open teilnehmen dürfen. In diesem Jahr durfte er dann trotz des ursprünglich dreijährigen Visumentzugs wieder nach Australien.