Kombination: Geiger mit Chance auf Triple-Sieg

Vinzenz Geiger geht mit knappem Rückstand in den Lauf © AFP/SID/CHRISTOF STACHE

Kombinierer Vinzenz Geiger darf sich beim Seefeld-Triple in Tirol Hoffnungen auf den Gesamtsieg machen.

Kombinierer Vinzenz Geiger darf sich beim Seefeld-Triple in Tirol Hoffnungen auf den Gesamtsieg machen. Der Olympiasieger von Peking liegt am letzten Tag der renommierten Wettkampfserie nach einem Sprung auf 107,5 m auf dem zweiten Rang. Sein Rückstand auf den führenden Österreicher Johannes Lamparter beträgt vor dem entscheidenden 12,5-km-Langlauf (13.25 Uhr) 16 Sekunden.

Als bislang letzter und einziger Deutscher hatte Eric Frenzel (Geyer) 2017 das Triple gewonnen. In Lamparter hat Geiger jedoch einen schweren Gegner. Der Weltmeister zeigte sich zuletzt in starker Form und konnte sich auch schon am Vortag gegen Geiger durchsetzen. Der norwegische Topstar Jarl Magnus Riiber legte nach seiner Disqualifikation eine Wettkampfpause ein.