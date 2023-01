0,04 Sekunden fehlen: Sander verpasst erstes Weltcup-Podest

Skirennläufer Andreas Sander hat sein erstes Weltcup-Podest hauchdünn verpasst. Der 33-Jährige fuhr beim zweiten Super-G in Cortina d‘Ampezzo, wo er vor zwei Jahren Abfahrtssilber bei der WM gewonnen hatte, auf Rang vier. Vom Dritten, dem Österreicher Daniel Hemetsberger, trennten Sander 0,04 Sekunden. Der Sieg ging wie im ersten Rennen am Vortag an den Schweizer Marco Odermatt.