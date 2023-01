Skeleton: Kreher und Grotheer gewinnen Team-WM

Die deutschen Skeletonis bleiben im Mixed-Team-Event bei Weltmeisterschaften ungeschlagen. Zum Abschluss der WM in St. Moritz setzten sich die neue Einzel-Weltmeisterin Susanne Kreher und Olympiasieger Christopher Grotheer am Sonntag vor zwei britischen Duos durch. Tina Hermann und Felix Keisinger belegten als zweites deutsches Team im Wettbewerb den siebten Platz.

Kreher bestätigte damit den starken Eindruck, den sie bereits im Einzelwettbewerb am Donnerstag und Freitag gemacht hatte. Die 24-Jährige ist noch ohne Weltcupsieg, kehrt aus der Schweiz nun aber mit zwei WM-Titeln zurück. Grotheer indes hatte im Rennen der Männer als Zehnter enttäuscht, schaffte nun aber einen versöhnlichen Abschluss.

Das nicht olympische Mixed-Rennen ersetzte in St. Moritz zum dritten Mal den Team-Wettbewerb, der von 2007 bis 2019 bei Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften ausgetragen wurde. Dabei waren jeweils zwei Skeleton- und Bobpiloten gemeinsam angetreten. Im Skeleton-Mixed werden die beiden Laufzeiten der weiblichen und männlichen Starter addiert. Der Titel bei den ersten beiden Austragungen 2020 und 2021 in Altenberg ging jeweils an Deutschland, 2021 hatte Grotheer bereits gemeinsam mit Hermann gewonnen.