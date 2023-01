Transfer News: Transfer-Zoff! Zaniolo verweigert Wechsel - AS Rom droht mit Strafe

Der AS Rom will vor dem Ende des Transferfensters noch einen Spieler verkaufen. Die Vorstellungen der beiden Parteien gehen aber auseinander, sodass es nun zum Eklat kommt.

Kurz vor dem Ende der aktuellen Transfer-Periode gibt es mächtig Zoff beim AS Rom. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

So bestehe Einigung mit dem 18. der Premier League, welcher extra mit Privatjet nach Italien geflogen waren. Das englische Team will demnach sogar das Gehalt des Mittelfeldspielers auf rund fünf Millionen Euro verdoppeln.

Doch der Italiener wollte sich offenbar an der Roma rächen und ließ ein geplantes Treffen mit seinem potentiellen neuen Klub platzen bzw. schickte nur seinen Berater Claudio Vigorelli. Doch das längst ist nicht alles. Aktuell streikt Zaniolo sogar.

AS Rom droht Zaniolo mit Strafen

Der Frust beim 23-Jährigen ist groß, da auch der AC Mailand Interesse an ihm gezeigt haben soll. Allerdings zog der Topklub sich aus dem Rennen zurück, nachdem Bournemouth das Angebot auf 30 Millionen Ablöse plus Prämien und einer Beteiligung an einem möglichen Weiterverkauf erhöht haben soll.