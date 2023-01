USA trennt sich torlos von Kolumbien

Die USA holen ein 0:0 gegen Kolumbien © AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/HARRY HOW

Die Fußball-Nationalmannschaft der USA hat ihr traditionelles Wintercamp mit einem Remis abgeschlossen. Nach dem 1:2 gegen Serbien am Donnerstag trennten sich die Amerikaner im Länderspiel in Los Angeles mit 0:0 von Kolumbien. Der gebürtige Deutsche Julian Gressel bestritt sein zweites Länderspiel für den WM-Achtelfinalisten von Katar, er wurde in der 81. Minute eingewechselt.