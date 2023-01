Pikante Bobic-Klausel enthüllt! Die Gründe für das Hertha-Aus

„Fredi Bobic ist ab sofort nicht mehr Geschäftsführer Sport bei Hertha BSC“, heißt es in der Klub-Mitteilung: „Das Präsidium hat gemeinsam mit dem Aufsichtsrat des Hertha BSC e.V. einstimmig entschieden, seinen Geschäftsführer Sport, Fredi Bobic, mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben zu entbinden.“

Bobic-Klausel ein Grund für plötzliches Hertha-Aus

Die Entlassung des einstigen Erfolgsmanagers mag für Außenstehende überraschend kommen, für nahe Hertha-Beobachter ist es aber nur eine logische Folge. Neu-Boss Bernstein, der früher als Ultra in der Kurve stand, und Bobic sollen sich schon seit längerem äußerst kritisch gegenüber gestanden haben.

Bobic weg: Muss jetzt auch Trainer Schwarz gehen?

Bobic hatte Eintracht Frankfurt im Sommer 2021 vorzeitig verlassen und war in Berlin auf Michael Preetz gefolgt. Dem Vernehmen nach erhielt die Eintracht eine Ablöse von 2,5 Millionen Euro. An die Erfolge aus Frankfurter Zeiten konnte Bobic bei der Hertha allerdings nicht anknüpfen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Das Festhalten des gefeuerten Geschäftsführers am Trainer sollen die Hertha-Bosse ebenfalls kritisch gesehen haben. Schwarz soll, so heißt es, noch eine weitere Chance erhalten. Gegen Frankfurt, Gladbach und Dortmund warten in den kommenden Partien allerdings dicke Brocken. (DATEN: Spielplan der Bundesliga)