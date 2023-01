FC Bayern: "Sehe das komplett anders" - Kahn wird im Fall Gnabry deutlich

Oliver Kahn äußert sich zum Wirbel um den Paris-Trip von Serge Gnabry. Der Bayern-Boss stützt Sportvorstand Hasan Salihamidzic und richtet eine klare Forderung an den Spieler.

Kahn: „Wir erwarten Leistung“

Der 53-Jährige führte aus: „Man muss auch ein bisschen den Zeitpunkt sehen. Wir haben im deutschen Fußball mit einen der schwersten Momente, den wir in der Vergangenheit hatten. Wir hatten ein katastrophales Ergebnis bei der Weltmeisterschaft.“

Allerdings zeigte Kahn auch Verständnis für die Spielerseite. „Auch ich war kein Kind von Traurigkeit. Natürlich war ich auch mal unterwegs“, sagte der Ex-Keeper, der allerdings anfügte: „Aber wenn ich weiß, dass es ein Zeitpunkt ist, der - vorsichtig ausgedrückt - nicht optimal ist, dann muss ich als Spieler auf den Platz gehen, dann schieße ich drei Tore, bin der beste Mann auf dem Platz. Das ist dann meine Antwort auf so ein Thema.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Nagelsmann berichtet von Gespräch mit Gnabry

Er wurde in der 70. Minute für Leroy Sané eingewechselt, konnte den nächsten Rückschlag beim dritten 1:1 der Münchner in Folge aber auch nicht mehr verhindern.

Der Bayern-Star war nach seiner Paris-Reise am vergangenen Wochenende zum Rapport bei Salihamidzic bestellt worden. Zudem hatte ihn der Sportvorstand öffentlich kritisiert. „Das ist amateurhaft. Das ist genau das, was ich nicht mag“, hatte Salihamidzic nach dem 1:1 am vergangenen Dienstag gegen den 1. FC Köln gesagt. (DATEN: Ergebnisse der Bundesliga)