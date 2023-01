Bundesliga: FC Bayern München – Eintracht Frankfurt, 1:1 (1:0)

Leroy Sané brachte die Bayern in der 34. Spielminute in Führung. Zur Pause behielt der Spitzenreiter die Nase knapp vorn. Eintracht Frankfurt drängte auf den Ausgleich. Für frischen Wind sollten Daichi Kamada und Rafael Santos Borré sorgen, die per Doppelwechsel für Sebastian Rode und Jesper Lindström auf das Spielfeld kamen (64.). Für das 1:1 des Gasts zeichnete Randal Kolo Muani verantwortlich (69.). Mit Kingsley Coman und Sané nahm Julian Nagelsmann in der 70. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Ryan Gravenberch und Serge Gnabry. Bis zum Abpfiff setzte sich keines der beiden Teams durch und so trennten sich der FC Bayern München und die Eintracht mit einem Unentschieden.