Biathlon-EM: Biathlon-Supertalent gewinnt EM-Gold

Das deutsche Biathlon-Supertalent Selina Grotian gewinnt bei der EM in Lenzerheide Gold in der Verfolgung. Vanessa Hinz verpasst das Podium nur knapp.

Das deutsche Biathlon-Supertalent Selina Grotian hat bei der EM im schweizerischen Lenzerheide ihre erste Goldmedaille gewonnen. Die erst 18-Jährige triumphierte in der Verfolgung vor der Schwedin Tilda Johansson. Dritte wurde die Französin Gilonne Guigonnat.

Die Biathletin vom SC Mittenwald war als Fünfte mit 18 Sekunden Rückstand auf die Spitze in den Verfolger über 10 Kilometer gestartet. Eine hervorragende Schießleistung mit nur einer Strafrunde in vier Schießeinlagen ebnete der 18-Jährigen den Weg zu ihrem Triumph.

Herren gehen leer aus

Philipp Nawrath hingegen musste sich nach Bronze im Sprint nur mit Platz fünf in der Verfolgung zufriedengeben. Der 29-Jährige ist dennoch in guter Position, um vom DSV noch für die anstehende Biathlon Heim-WM in Oberhof (8. bis 19. Februar) nominiert zu werden.