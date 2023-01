Bundesliga: Bayern kann nicht mehr gewinnen! Auch gegen Eintracht Frankfurt kein Sieg

Offensive Aufstellung von Nagelsmann

Nagelsmann hatte eine sehr offensive Aufstellung gewählt. Er schickte Müller von Anfang an aufs Feld, dieser wurde flankiert von Kingsley Coman und Sané. Jamal Musiala rückte ein wenig nach hinten. Glasner nahm drei Änderungen vor, unter anderem bot er in der Abwehr Routinier Makoto Hasebe auf, der 39 Jahre und zehn Tage alte Japaner wurde so zum ältesten Feldspieler in der Bundesliga-Geschichte der Eintracht.