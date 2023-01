Transfer News Bundesliga: Schalke 04 gibt Legenden-Sohn ab

Der Tabellenletzte Schalke 04 gibt Jordan Larsson bis Saisonende auf Leihbasis an den FC Kopenhagen ab. (TRANSFERMARKT: Die fixen Winter-Wechsel der Bundesliga)

Wie der Verein am Samstagabend mitteilte, besitzen die Dänen über die Leihe hinaus eine Option zur Weiterverpflichtung des 25-Jährigen.

„Für Jordan ist die Saison leider nicht so verlaufen, wie er und wie auch wir uns das erhofft haben. Gemeinsam mit ihm sind wir übereingekommen, dass eine Leihe für beide Seiten die bestmögliche Option ist“, wurde Schalkes Sportvorstand Peter Knäbel zitiert.

Larsson ohne Torbeteiligung für Schalke 04

In der laufenden Saison kam der Offensivspieler, dessen Vertrag auf Schalke noch bis 2025 läuft, zu elf Bundesliga-Einsätzen, konnte dabei aber keine Torbeteiligung verbuchen.

In den vergangenen beiden Partien in Frankfurt (0:3) und gegen Leipzig (1:6) stand Larsson noch in der S04-Startelf.