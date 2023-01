Hertha-Hammer: Fredi Bobic nicht mehr Geschäftsführer beim Hauptstadt-Klub

Hammer-Nachricht aus Berlin: Fredi Bobic ist nicht mehr Geschäftsführer von Hertha BSC. Das teilte der Bundesliga-Verein am Samstagabend mit.

Fredi Bobic ist nicht mehr Geschäftsführer von Hertha BSC. Das teilte der Bundesliga-Verein am Samstagabend mit.

„Fredi Bobic ist ab sofort nicht mehr Geschäftsführer Sport bei Hertha BSC. Das Präsidium hat gemeinsam mit dem Aufsichtsrat des Hertha BSC e. V. einstimmig entschieden, seinen Geschäftsführer Sport, Fredi Bobic, mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben zu entbinden“, heißt es in einem knappen Statement.

Am Sonntag um 13 Uhr will die Hertha eine Pressekonferenz abhalten, um die Entscheidung zu erklären. Horst Heldt und Sven Mislintat werden nach Informationen von SPORT1 bereits als mögliche Nachfolger gehandelt. Beide sind derzeit vereinslos. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Bobic, der in den vergangene Wochen auch als möglicher neuer Sportdirektor beim Deutschen Fußball-Bund ins Gespräch gebracht worden war, hatte seinen Posten in Berlin im Juni 2021 angetreten. Nach großen Erfolgen mit Eintracht Frankfurt sollte der 51-Jährige die Hertha aus der Abstiegsregion und an die Europacup-Plätze heranführen.