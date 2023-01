Para-WM: Kazmaier holt im Langlauf drittes WM-Gold

Linn Kazmaier und Leonie Walter haben am vorletzten Wettkampftag der nordischen Para-WM in Östersund für einen deutschen Doppelsieg gesorgt.

Linn Kazmaier und Leonie Walter haben am vorletzten Wettkampftag der nordischen Para-WM in Östersund für einen deutschen Doppelsieg gesorgt. Im Skilanglauf-Rennen über zehn Kilometer war das Duo in der Klasse mit Sehbeeinträchtigung nicht zu schlagen, für die 16 Jahre alte Kazmaier war es schon das dritte Gold in Schweden. Zudem gab es Silber bei den Frauen sitzend für Anja Wicker.